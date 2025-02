Conmebol anuncia data para o sorteio da fase de grupos da Libertadores

A entidade sul-americana ainda não divulgou oficialmente a divisão dos potes para o sorteio, mas eles serão definidos com base no ranking da Conmebol de 2024, publicado no fim do ano passado. Com essas informações, já é possível projetar que quatro clubes do Brasil estarão entre os cabeças de chave. E, caso estejam na fase de grupos, Corinthians e Bahia devem integrar o pote 4.

?? Anota aí! O sorteio da Fase de Grupos da CONMEBOL #Libertadores será em 17/3. ? Rumo à #GloriaEterna! pic.twitter.com/dXZdbueHvt ? CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) February 10, 2025 O regulamento da Conmebol impede que equipes do mesmo país sejam sorteadas na mesma chave, com uma única exceção: quando uma delas vem da fase preliminar. Isso significa que, caso Corinthians e Bahia consigam a classificação, poderão cair no mesmo grupo de outros clubes brasileiros.