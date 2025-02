Garro deve ser titular do Corinthians contra o Santos; veja time provável

Ramón Díaz deve levar a campo o time titular e ter Garro como titular pela primeira vez no ano. A escalação do Corinthians deve contar com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Hugo; Raniele, André Carrillo, Alex Santana e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Classificação e jogos Paulista

Para o duelo, o Corinthians não poderá contar com o zagueiro Gustavo Henrique (lesão no tendão do músculo adutor da perna direita) e o meio-campista Breno Bidon (seleção brasileira sub-20).

No último domingo, o Timão foi salvo nos acréscimos e venceu o São Bernardo na Neo Química Arena. O time desperdiçou chances e vinha empatando sem gols, mas viu Romero e Memphis Depay balançarem as redes nos minutos finais para assegurar a vitória e a classificação à próxima fase do Estadual.

Dona da melhor campanha do torneio e líder do Grupo A, a equipe do Parque São Jorge atinge 22 pontos e assegura, no mínimo, a segunda posição da chave. O Corinthians, portanto, tem vaga garantida nas quartas de final.