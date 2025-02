Cicinho cita sumiço de R$ 1,5 milhão em transferência do São Paulo para o Real Madrid

O ex-lateral direito Cicinho revelou na noite desta segunda-feira que não recebeu uma quantia de R$ 1,5 milhão do São Paulo. O jogador deveria ter recebido o valor do Tricolor após a transferência para o Real Madrid, no final de 2005.

"Aconteceu comigo, eu abri mão de coisas pelo São Paulo. Recentemente, eu conversei com um ex-diretor do São Paulo que me perguntou se, quando eu fui vendido para o Real Madrid, me entregaram R$1,5 milhão que eu tinha direito. Eu não sei onde foi parar esse dinheiro, mas saiu do São Paulo. Não veio para o meu bolso", afirmou o ex-atleta, durante o programa Arena SBT.

De acordo com Cicinho, o São Paulo pagou a quantia em questão. No entanto, o ex-lateral, que disse abrir mão de determinados valores pelo Tricolor, afirmou não saber o destinatário do dinheiro.