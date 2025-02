CEO do Betis diz querer continuar com Antony, ex-São Paulo: "Há uma química muito boa"

Vindo do Manchester United, Antony (ex-São Paulo) chegou ao Real Betis por empréstimo e tem agradado muito ao clube espanhol. O CEO da equipe alviverde, Ramón Alarcón, disse à rádio espanhola Cadena SER sobre seu interesse em assinar em definitivo com o brasileiro.

10? ??? ¡¡¡GOOOOOOOOOL DEL BETIS!!! ¡Qué golazo de @antony00 para abrir el marcador! ??