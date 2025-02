Cédric Soares acumula bons números em sua estreia pelo São Paulo; confira

Cédric Soares estreou com a camisa do São Paulo nesta segunda-feira, no empate sem gols com a Inter de Limeira, em Brasília, em jogo adiado válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista.

O lateral direito português foi acionado no segundo tempo, substituindo Igor Vinícius, e mostrou boa desenvoltura no setor, participando ativamente das jogadas, buscando sempre ser uma opção de passe e tentando contribuir para evitar um novo tropeço do São Paulo com um homem a mais em campo.

Cédric Soares precisou de 22 minutos para deixar o gramado como o jogador do São Paulo com mais passes decisivos (quatro) na partida contra a Inter de Limeira. De acordo com o Sofascore, o português também criou uma grande chance.