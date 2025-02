Carille comenta sobre empate do Vasco com o Sampaio Corrêa: "Todo mundo indignado"

Me perguntam qual a minha ligação com Anitta

Carille ainda foi questionado sobre a reação dos jogadores ao empate e o ambiente no vestiário. Também entrou em discussão a briga de João Victor com torcedores.

"Todo mundo indignado por conta do resultado. Essa questão do João eu não vi, então não posso falar. Indignado, a conversa ali foi para a gente ficar quieto, trabalhar quietinho e começar a se preparar para o clássico. Bem rápido, bem curto e já começar a pensar no próximo jogo" comentou Carille.

O clássico em questão é o confronto contra o Flamengo que o Vasco tem marcado para este sábado às 16h30 (de Brasília). O jogo acontecerá no Maracanã e será muito importante para as duas equipes, que atualmente estão empatadas com 14 pontos no Campeonato Carioca.