Braithwaite marca duas vezes, e Grêmio goleia Pelotas pelo Campeonato Gaúcho

Nesta terça-feira, o Grêmio venceu o Pelotas por 5 a 0, pela sétima rodada da fase de grupos do Campeonato Gaúcho, na Arena do Grêmio. Braithwaite e Pavón cravaram dois gols e Gustavo Martins também deixou o seu no duelo.

Agora, o já classificado Grêmio aumentou sua vantagem na ponta do Grupo A, com 14 pontos. Enquanto isso, o Pelotas é o lanterna do Grupo B, com apenas seis unidades conquistadas.

Pela oitava e última rodada do Campeonato Gaúcho, o Grêmio visita, neste sábado, o Ypiranga-RS, às 16h30 (de Brasília). Já o Pelotas, no mesmo dia e horário, recebe o Juventude.