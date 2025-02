Botafogo-SP x RB Bragantino: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Campeonato Paulista

Nesta terça-feira, pela nona rodada do Campeonato Paulista, o Red Bull Bragantino enfrenta o Botafogo-SP, às 20h (de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).

No Estadual, o Botafogo-SP é o terceiro colocado do Grupo A, com sete pontos. Por sua vez, o RB Bragantino é o lanterna do Grupo B, com oito. As duas melhores equipes de cada grupo às quartas de final.

ONDE ASSISTIR