Borussia Dortmund vence Sporting em Portugal e encaminha classificação às oitavas da Champions

Nesta terça-feira, pela partida de ida dos playoffs da Champions League, o Borussia Dortmund venceu o Sporting por 3 a 0. Guirassy, Pascal Gross e Adeyemi cravaram para a equipe alemã, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, Portugal.

Agora, diante do bom resultado, o Borussia Dortmund largou na frente rumo às oitavas de final da Champions League. Na quarta-feira (19) da próxima semana, no Signal Iduna Park, em Dortmund, os dois times voltam a se enfrentar pelo duelo decisivo da chave.

Entretanto, antes, pela 22ª rodada do Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund enfrenta, neste sábado, o Bochum, às 11h30 (de Brasília), fora de casa. Por sua vez, o Sporting, no mesmo dia e horário, recebe o Rio Ave, pela 22ª rodada do Campeonato Português.