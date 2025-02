Bom nome? Veja números de Rollheiser, provável reforço do Santos

O argentino de 24 anos chegou ao Benfica em janeiro de 2024, quando deixou o Estudiantes.

Considerando a sua última temporada pelo clube de Buenos Aires e toda a sua trajetória nos Encarnados, Rollheiser soma 84 partidas, sendo 60 como titular, 14 gols e oito assistências.

Além disso, foram 91 passes decisivos, 11 grandes chances crias, 149 dribles certos (61% de aproveitamento), 80% de acerto no passe e 62% no passe longo e 320 bolas recuperadas, segundo dados do Sofascore.

No Santos, o atacante terá a chance de reeditar a parceria com Leo Godoy. O lateral direito, inclusive, conversou com o amigo durante as negociações. Eles jogaram juntos no Estudiantes, entre 2022 e 2024. Foram 66 partidas juntos.

O técnico Pedro Caixinha entende que faltam pontas no elenco do Santos. O comandante gosta de jogar com dois atacantes abertos. Atualmente, o clube conta apenas com Guilherme, Soteldo e Gabriel Veron para as extremidades.