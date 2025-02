Bellingham marca nos acréscimos, e Real vira sobre o City pelos playoffs da Champions

Nesta terça-feira, pelo jogo de ida dos playoffs da Liga dos Campeões, o Real Madrid visitou o Manchester City no Etihad Stadium e venceu por 3 a 2, de virada. Os dois gols dos mandantes foram marcados por Erling Haaland, enquanto Kylian Mbappé, Brahim Díaz e Jude Bellingham garantiram o triunfo dos visitantes.

Com o resultado, o time comandado por Carlo Ancelotti abriu vantagem no duelo. Assim, o Manchester City terá que superar o adversário por dois gols de diferença no Bernabéu se quiser ir às oitavas de final de forma direta. Em caso de triunfo por um tento, a partida irá para a prorrogação. Se a igualdade persistir, o classificado sairá dos pênaltis. O novo confronto acontece na próxima quarta-feira, às 17h (de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu.

Antes disso, o Manchester City encara o Newcastle, pela 25ª rodada do Campeonato Inglês. A partida acontece neste sábado, às 12h (de Brasília), no Etihad Stadium. No mesmo dia, o Real Madrid visita o Osasuna, pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol. A bola rola às 12h15, no Estádio Reyno de Navarra.