Autor de dois gols na estreia pelo Sport, Pablo projeta primeiro jogo pela Copa do Nordeste

"O espírito do clube é copeiro. Já vi isso desde o dia que eu cheguei, me identifico muito e sei o que posso agregar com a minha vontade e experiência. Eu me lembro de ver aquela equipe de 2008 vencendo a Copa do Brasil, sempre com a Ilha do Retiro como um caldeirão. Poucas equipes contam com esse 12º jogador tão determinante quanto o Sport, e cabe a nós usarmos isso a nosso favor", afirmou Pablo.

"Sei que temos batido na trave nos últimos anos na Copa do Nordeste, uma competição que tem crescido cada vez mais, porque o futebol do Nordeste vem crescendo também e o Sport é parte disso. Estamos trabalhando duro para colocar o clube de volta no caminho desses grandes títulos, como manda a nossa tradição e como a torcida deseja. A Copa do Nordeste é parte fundamental desse processo", concluiu.

A partida pela Copa do Nordeste acontece às 21h30 (de Brasília), no Estádio Antonio Mariz.