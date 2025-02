Augusto Melo revela pedido da filha para deixar presidência do Corinthians

Desde que assumiu a presidência do Corinthians, Augusto Melo encara uma série de dificuldades. Questões fora dos gramados, com frequentes problemas financeiros do clube e a polêmica do patrocínio da VaideBet, fizeram o dirigente ser alvo constante de críticas. Ele citou até ameaças antes mesmo de assumir o cargo e, com toda essa turbulência, recebeu um pedido especial da sua filha.

"Minha filha foi a primeira a me incentivar a sair como candidato e a ser membro do Conselho do Corinthians. Mas ela chegou ao meu gabinete e falou: 'você é meu pai, não é presidente do Corinthians. Vamos sair disso aqui, você não precisa disso'. Foi a única vez que eu quis ir embora", disse Augusto Melo, em entrevista ao Arena SBT na noite desta segunda-feira.

A campanha eleitoral do Corinthians em 2023 foi marcada por muitas discussões e troca de acusações. Augusto Melo foi eleito como candidato da oposição, tirando do poder um grupo que estava no poder desde 2007.