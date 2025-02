Atlético-MG formaliza proposta para contratar Rony, atacante do Palmeiras

Mesmo com as negativas, o time carioca voltou a procurar o estafe do jogador para conversar sobre a negociação. Outro time que sondou o atleta foi o Grêmio.

Rony também ficou muito perto do Al-Rayyan, do Catar. Estava tudo acertado entre os clubes, mas a negociação não teve tempo de ser finalizada devido ao fechamento da janela de transferências no Catar. Com isso, seguiu a programação normalmente na Academia de Futebol.

Com Rony fora do planejamento, o técnico Abel Ferreira decidiu deixá-lo de fora de sete rodadas do Paulistão. Ele só veio ganhar chance no último domingo, no empate por 1 a 1 com o Água Santa, no Mané Garrincha. Na ocasião, Rony saiu do banco de reservas e atuou por cerca de dez minutos.