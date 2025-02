Vitória anuncia chegada do lateral esquerdo Jamerson por empréstimo

NOVO REFORÇO DO LEÃO! ????

O lateral-esquerdo Jamerson é a nova contratação do rubro-negro para esta temporada. O jogador chega com contrato até o final de 2025. QUE SEJA UM ANO DE VITÓRIA!#PegaLeão #JogaremosJuntos #PorNossaHistória pic.twitter.com/NnMrT9nz6a

? EC Vitória (@ECVitoria) February 10, 2025

O lateral esquerdo é a 15ª contratação do Vitória para a temporada. O jogador já teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e já está à disposição do treinador Thiago Carpini para estrear.

O Vitória volta a campo nesta terça-feira, às 19 horas (de Brasília), quando recebe o Ferroviário, pela terceira rodada da Copa do Nordeste, no Barradão. A equipe baiana ocupa a 2ª posição do grupo A, com quatro pontos.