Vasco empata com o Sampaio Corrêa-RJ e chega a três jogos sem vitória no Carioca

Nesta segunda-feira, o Vasco ficou no empate por 0 a 0 com o Sampaio Corrêa-RJ, no Estádio Lourival Gomes de Almeida, pela nona rodada do Campeonato Carioca. Com o resultado, a equipe chegou a três jogos sem vitória no Estadual e ocupa a terceira posição, com 14 pontos. A equipe da Região dos Lagos foi a 13, em quarto.

O Vasco volta a campo neste sábado, quando terá pela frente o clássico contra o Flamengo, no Maracanã, às 21h45 (de Brasília). Já no domingo, o Sampaio Corrêa-RJ recebe o Volta Redonda, em Saquarema, às 16h.