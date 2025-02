Uefa divulga nova bola da Liga dos Campeões com inspiração em Munique; confira

Nesta temporada, a bola apresenta uma série de inovações tecnológicas, com precisão e desvio aprimorados. Um revestimento de textura externa oferece aderência segura e controle completo, enquanto a construção sem costura termicamente ligada é construída para desempenho máximo.

Ainda há um CTR-CORE dentro da bola que suporta jogo rápido e preciso com formato e retenção de ar máximos. O núcleo consiste em dois componentes: uma bexiga de desperdício zero contendo borracha natural renovável e a carcaça feita de um tecido PES com remendo duplo, dando à bexiga sua resistência e formato.

Além de usar poliéster reciclado e tinta à base de água, a safra 2024/25 é feita de mais substâncias de base biológica do que qualquer bola oficial anterior da Champions. Cada camada foi ajustada para incluir materiais como fibra de milho, cana-de-açúcar, polpa de madeira e borracha, sem impactar seu desempenho.

A fase de playoffs de oitavas de final da Liga dos Campeões começa nesta terça-feira. A final será no dia 31 de maio, em Munique, na Allianz Arena.