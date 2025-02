Técnico do Santos admite esperar mais de Pituca, mas crê em evolução: "Merece confiança"

As atuações de Diego Pituca em 2025 estão rendendo críticas por parte dos torcedores do Santos. Neste domingo, após o empate de 0 a 0 com o Novorizontino, fora de casa, o técnico Pedro Caixinha depositou confiança no meio-campista.

O português afirmou que, no momento, o jogador de 32 anos é o único do elenco com a capacidade de ser o segundo volante, o típico camisa 8.

"O Pituca é um grande jogador, confiamos muito nele. Sofri muito contra ele no ano passado, como rival. Ele tem nos dado garantias. Ele jogou um pouco mais adiantado no primeiro tempo. É claramente um 8. Não tem a ver com o pé, mas sim com a confiança. No segundo tempo, ele que dava o equilíbrio. Ele pode fazer muito bem essa função", disse.