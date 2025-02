Técnico convoca Seleção Brasileira sub-17 para amistosos contra o Equador; confira lista

A Seleção Brasileira está no Grupo B da competição, ao lado de Equador, Venezuela, Uruguai e Bolívia. Todos os jogos acontecerão no Estádio Jaime Morón, em Cartagena. O Sul-Americano garante sete vagas na Copa do Mundo sub-17, que, a partir de 2025, será disputada anualmente e passará a contar com 48 seleções. Até 2029, o Mundial terá o Catar como sede.

Antes do primeiro amistoso, Patetuci comandará atividades nos dias 21, 22 e 23. Após o duelo com os equatorianos, a equipe treina nos dias 25 e 26 e retorna ao Brasil no dia 28.

Confira a convocação completa:

Goleiros

Arthur Nascimento (Bahia)



João Pedro (Santos)