São Paulo não aproveita expulsão e empata sem gols com Inter de Limeira em Brasília

Antes do intervalo, ainda deu tempo de Juan Tavares ser expulso após a intervenção do VAR, que sugeriu a revisão ao árbitro devido à dura falta em cima de Igor Vinícius.

São Paulo com um homem a mais

Com um jogador a mais em campo, o São Paulo tratou de ir para cima da Inter de Limeira no segundo tempo, mas enfrentou dificuldades para infiltrar na defesa rival. Desta maneira, a primeira boa chance da etapa final aconteceu somente aos 13 minutos, através de bola parada. Enzo Díaz cobrou falta, contou com o desvio e quase surpreendeu o goleiro Igor Cabral, tirando tinta da trave.

Depois, aos 18 minutos, foi a vez de Ferreira chamar a responsabilidade, fazendo fila pelo lado esquerdo antes de sair cara a cara com o goleiro, que fez grande defesa para evitar o que seria um golaço do atacante são-paulino.

O São Paulo continuou pressionando a Inter de Limeira tentando arrancar a vitória a qualquer custo. Aos 34, Enzo Díaz ficou com a sobra do cruzamento no segundo pau, dominou, limpou a marcação, mas bateu por cima do gol. Depois foi a vez de Sabino desviar de cabeça e Arboleda, livre, completar mano a mano com o goleiro, mas também mandou para fora. Assim, coube aos tricolores se conformarem com mais um tropeço diante de um adversário com um jogador a menos em campo durante boa parte do confronto.

FICHA TÉCNICA