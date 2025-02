Santos deve mandar jogo contra o Água Santa pelo Paulista no Allianz Parque

O Santos quer mandar o jogo contra o Água Santa, pela décima rodada do Campeonato Paulista, no Allianz Parque. O Peixe negocia com a WTorre, empresa responsável pela gestão do estádio, a possibilidade. O Palmeiras não se opõe ao negócio, já que vê com bons olhos a receita que geraria pelo clube.

A informação foi publicada inicialmente pelo De Olho no Peixe e confirmada pela Gazeta Esportiva.

A partida está marcada para acontecer neste domingo, dia 16 de fevereiro, na Vila Viva Sorte, às 20h30 (de Brasília). No mesmo dia, o Allianz recebe o duelo entre Palmeiras e São Paulo, às 18h30. Dessa forma, o compromisso do Peixe sofreria alteração na data.