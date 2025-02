Santos desiste do Allianz Parque e mantém jogo contra Água Santa na Vila

O Santos não mandará o jogo contra o Água Santa na capital paulista. O Peixe chegou a negociar o aluguel do Allianz Parque, estádio do Palmeiras, mas voltou atrás e seguirá em casa para receber o Netuno, pela décima rodada do Campeonato Paulista.

Assim, Santos e Água Santa se enfrentam no domingo, dia 16, a partir das 20h30 (de Brasília), na Vila Viva Sorte, em Santos (SP). Se tivesse o local alterado para o Allianz, o duelo sofreria mudança na data já que, no mesmo dia, Palmeiras e São Paulo se enfrentam no local.

A informação da desistência do Santos pelo estádio do rival foi dada inicialmente pelo jornalista Vagner Frederico e confirmada pela Gazeta Esportiva.