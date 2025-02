Palmeiras divulga informações sobre ingressos para clássico contra o São Paulo no Allianz; confira preços

Preços dos ingressos para o jogo Palmeiras x São Paulo pelo Campeonato Paulista (Foto: Reprodução/Palmeiras)

Para este duelo, o Allianz Parque contará com 100% da capacidade, diferentemente do que aconteceu na estreia contra a Portuguesa, e no clássico contra o Corinthians. O Verdão espera apoio do torcedor para buscar a classificação às quartas do Paulistão.

Antes de enfrentar o Tricolor, o Palmeiras entra em campo nesta quinta-feira para enfrentar a Inter de Limeira, no Estádio Major Sobrinho, em Limeira, às 19h30. No momento, o Alviverde tem 13 pontos e está em terceiro lugar do Grupo D, fora da zona de classificação ao mata-mata.

Veja os valores dos ingressos:

Gol Norte: R$ 150



Superior Norte: R$ 160