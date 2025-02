Orlando City anuncia contratação de Atuesta, do Palmeiras

Nesta segunda-feira, o Orlando City anunciou a contratação do meio-campista Eduard Atuesta, do Palmeiras. O colombiano chega ao time dos Estados Unidos em definitivo com contrato válido até o final de 2025, com opção de extensão para 2026.

Atuesta rescindiu com o Palmeiras e abriu mão de boa parte do valor a que teria direito no clube. O jogador tinha contrato com o Verdão até o fim de 2026. Na negociação, o Palmeiras ainda manteve um percentual dos direitos econômicos do colombiano.

O Palmeiras comprou Atuesta, do Los Angeles FC, em 2022, por 3,9 milhões de dólares. O colombiano teve dificuldades de se firmar na equipe e em 2023 ficou um tempo fora dos gramados devido a grave lesão no joelho. Ele esteve emprestado ao LAFC e retornou ao Verdão no fim de 2024.