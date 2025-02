Neymar perdeu 24 bolas e não acertou nenhum drible no empate do Santos com o Novorizontino

Neymar foi titular do Santos pela primeira vez neste domingo, no empate de 0 a 0 com o Novorizontino, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. A atuação do meio-campista em Novo Horizonte, porém, foi abaixo do esperado.

O ídolo alvinegro ficou em campo por 75 minutos. Neste período, finalizou uma vez (sem acertar o alvo), somou um passe decisivo, acertou 22 dos 28 passes que efetuou (79% de aproveitamento), não acertou nenhum dos sete dribles que tentou, venceu só quatro de 16 duelos, perdeu 24 posses de bola e sofreu quatro faltas segundos dados do Sofascore.

Este foi apenas o segundo jogo de Neymar desde o seu retorno. Na última quarta-feira, ele jogou o segundo tempo do empate de 1 a 1 com o Botafogo-SP, na Vila Belmiro.