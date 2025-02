Memphis revela papo com Neymar pré-clássico e esclarece mudança de número com Garro no Corinthians

Depay também falou sobre a mudança de número com Rodrigo Garro. Neste domingo, o meia deixou de vestir a camisa 10 e, pela primeira vez, usou a 8.

O holandês ainda utilizou a 94 neste domingo, mas a tendência é que ele assuma a 10 já no clássico contra o Santos. A alteração foi realizada por forças de contrato.

"Quando vim ao Brasil, isso foi uma coisa que discuti com as pessoas que representam o Corinthians. Obviamente eu falei com o Garro. Ele é um grande jogador, eu o respeito muito. Para mim é algo que eu definitivamente queria antes de vir para o Brasil. A minha conexão com o Garro é muito maior do que só uma camiseta. Queremos estar juntos, disputando títulos. Esse é o mais importante", esclareceu.

O gol deste domingo foi o primeiro marcado por Memphis nesta temporada. O holandês se vê cada vez mais adaptado ao futebol brasileiro e valorizou o bom início de ano do Timão.

"É pouco tempo, mas já me sinto muito conectado com o Brasil. Tento trabalhar duro e me conectar ao máximo possível com esse clube. É uma temporada nova, em um mês já ganhamos muitos jogos, isso aumentou a nossa confiança. Ainda temos muito a aprimorar para ganhar títulos. Acho que jogar para esse público é um privilégio", concluiu.

Dona da melhor campanha do torneio e líder do Grupo A, a equipe do Parque São Jorge atinge 22 pontos e assegura, no mínimo, a segunda posição da chave. Já garantido no mata-mata, o Corinthians enfrenta o Santos às 21h35 (de Brasília) desta quarta-feira, na Neo Química Arena, pela nona rodada do Paulistão.