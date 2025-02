Maycon volta ao Corinthians após dez meses e se emociona ao superar "fase mais difícil da carreira"

A vitória do Corinthians sobre o São Bernardo, neste domingo, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Paulista, marcou um retorno especial. E não se trata do meio-campista Rodrigo Garro. Mas, sim, do volante Maycon.

O jogador voltou a vestir a camisa do Corinthians depois de dez meses afastado dos gramados. Ele não entrava em campo desde o dia 17 de abril do ano passado, quando rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo na partida diante do Juventude, em Caxias do Sul, pelo Campeonato Brasileiro.

Emocionado, Maycon celebrou a volta e diz ter enfrentado a "pior fase de sua carreira". O atleta contou, inclusive, que não queria deixar o clube lesionado. Ele, portanto, prorrogou o empréstimo junto ao Shakhtar Donetsk, que terminava no fim da última temporada, por mais um ano.