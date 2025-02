Lucas Ronier comemora assistência pelo Coritiba e projeta os últimos jogos da primeira fase do Paranaense

Foi aqui que pediram o vídeo dos bastidores de Azuriz x Coxa? ?

Então tá na mão, piazada! Vídeo completo no YouTube. ??https://t.co/JRLxzpjoJG

? Rafael Ianoski | Coritiba#CoxaNoParanaense pic.twitter.com/B9t9gGYYAi

Coritiba (@Coritiba) February 10, 2025

Foi o sexto jogo do jovem no Estadual, todos como titular. Diante do Andraus (4 a 0), de falta, ele havia marcado seu primeiro gol no ano. Na mesma partida, completou 50 jogos pelo clube.

"Fico contente por esses números e pela marca também. Ainda sou muito jovem e quero aumentar muito mais eles. Temos dois jogos pela frente nessa fase e vamos em busca de somar o maior número de pontos, neste próximo em casa", finalizou.