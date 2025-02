Leonardo Jardim explica escolha pelo Cruzeiro e quer "competitividade no elenco"

Estilo de jogo

Técnico profissional desde 2009, Leonardo Jardim se destaca por sua capacidade de variação tática. Nos seus 16 anos de carreira, o técnico venceu oito títulos, com ênfase para o Campeonato Francês de 2017, com o Monaco, e para a Liga dos Campeões da Ásia de 2021, com o Al-Hilal.

"Em relação da equipe, com certeza tenho que me adaptar com o que temos. Já sobre o estilo de jogo, claro que gosto de ter uma equipe que tenha a bola, mas que também tenha uma transição rápida quando tiver espaço. Que tenha uma mudança de lados quando os adversários nos pressionarem nos corredores. Que defensivamente seja compacta...", analisou.

"Temos que trabalhar tudo isso. Mas o jogo não é apenas o seu time, a partida tem muitas variantes e temos que começar a trabalhar com tudo isso. Não acredito somente em uma ideia que temos que manter independente do que o adversário fizer", ampliou.