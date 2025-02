Leandro Guilheiro será chefe de missão do Brasil nos Jogos Pan-Americanos Júnior

Leandro Guilheiro será o chefe de missão da delegação nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção 2025, disputados entre 9 e 23 de agosto. O convite foi feito nesta segunda-feira por Marco La Porta e Yane Marques, presidente e vice do Comitê Olímpico Brasileiro (COB). O País será representando por 381 jovens entre 12 e 23 anos, em 42 modalidades.

"Estou sem palavras, muito lisonjeado e surpreso. Ser chefe de missão do Brasil é algo que eu nunca imaginei na minha carreira", disse o ex-judoca de 41 anos, que deixou os tatames em 2016."Estou muito envolvido com esporte, acompanhando a evolução do jovem atleta até o adulto no dia a dia e isso é algo muito bonito", completou.

"O nome de Leandro Guilheiro remete a valores importantes como excelência e ética, além de ser medalhista olímpico e um dos líderes de uma geração vitoriosa do judô brasileiro", disse La Porta. "Não tenho dúvidas de que a presença do Leandro na liderança da delegação vai inspirar as centenas de jovens atletas que treinam diariamente sonhando grande", endossou Yane Marques.