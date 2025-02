Grêmio anuncia a contratação do atacante belga Francis Amuzu

Francis é considerado um atacante versátil, de muita velocidade e capacidade física.

Após empate de 1 a 1 no Gre-Nal, o Grêmio volta a campo nesta terça-feira (11), quando recebe o Pelotas, pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho. A bola rola na Arena do Grêmio a partir das 21h30 (de Brasília).