Goleiro do Porto cita sucesso de Abel Ferreira no Palmeiras e projeta embate pelo Mundial

As duas melhores equipes de cada chave avançam para as oitavas de final. A partir daí, a definição do mata-mata será feita em jogo único até a grande final, marcada para acontecer o dia 13 de julho.

No início do mês, o Palmeiras definiu que usará as instalações da Universidade da Carolina do Norte da cidade de Greensboro como base de treinamento durante a primeira fase do Mundial. A opção por Greensboro ocorreu em função da localização estratégica da cidade, o que facilitará a logística das viagens para New Jersey e Miami, onde o Verdão disputa a primeira fase do torneio.

De um lado, o Palmeiras conquistou a vaga no Mundial pelo título da Libertadores conquistado em 2021. Enquanto o Porto se classificou via ranking da Uefa, que leva em conta as campanhas na Liga dos Campeões ao longo das temporadas de 2021 a 2024.