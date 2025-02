Giro Europeu: Inter vence a Fiorentina e diminui diferença para o líder Napoli no Italiano

A Inter de Milão venceu a Fiorentina por 2 a 1 nesta segunda-feira, pela 24ª rodada do Campeonato Italiano, no Estádio San Siro. Os gols do triunfo foram marcados por Pongracic (contra) e Arnautovic, enquanto Mandragora balançou as redes para os visitantes.

Com o resultado, a Inter de Milão chegou aos 54 pontos, um atrás do líder Napoli, que empatou com a Udinese no domingo. Já a Fiorentina é a sexta colocada, com 42.

A Inter volta a campo neste domingo, contra a Juventus, pela 25ª rodada do Italiano. A bola rola às 16h45 (de Brasília), no Allianz Stadium. No mesmo dia, a Fiorentina enfrenta o Como, no Estádio Artemio Franchi, às 8h30.