Garro incendeia torcida e ganha até coro por chance na seleção em retorno ao Corinthians

"Não sou uma pessoa que gosto de me colocar como vítima. Mas, no ano passado, nas últimas 15 partidas, sofri uma lesão. Já vinha com essas dores no joelho direito. O clube estava passando por um momento difícil, não era hora de me ausentar. Tomei a decisão de seguir, com infiltrações, sabendo do risco que corria. Hoje voltei depois de dois meses. Não estava em um bom estado, precisava parar. Me disseram que devia parar três ou quatro meses, tomei a decisão de parar por dois e me senti bem", disse o jogador.

"A troca de camisa, como todos sabem, o clube assinou um contrato com Memphis. Sou jogador do clube, tenho que respeitar a decisão. O mais importante para mim é o clube, o Corinthians, meus companheiros. Se o clube sentiu que era necessário neste momento, eu respeito. Não foi uma situação que me agradou, porque estaria mentindo e não gosto de mentir. Mas o mais importante sempre está por vir, não quero focar nisso que passou. Quero focar no que aconteceu hoje, no número que recebi, um número emblemático para o clube. Todos sabem a história que tem esse número aqui dentro, tenho um respeito enorme. Sempre disse que queria colocar o meu nome na história do Corinthians. Quando o filho do Sócrates foi responsável por me entregar a camisa, senti a necessidade de perguntá-lo se ele concordava. Sinto um respeito enorme por sua família e pelos jogadores que usaram esta camisa. É momento de pensar no grupo, no Corinthians. Não quero que uma situação minha ou do Memphis esteja acima do clube. É começar uma nova história com este número, com a 8, e ajudar o Corinthians a estar sempre melhor", completou.

Outra situação delicada afetou Garro antes mesmo do início da temporada. Durante as férias, ele se envolveu em um acidente de trânsito com uma vítima fatal na Argentina. O meia lembrou de "dias difíceis" após o ocorrido, mas, com olhos marejados, agradeceu o apoio que recebeu de amigos, familiares, do Corinthians e também da Fiel Torcida.

"Todo mundo sabe o que aconteceu. Foram dias difíceis para mim e para minha família. Nunca pensei que uma situação dessa iria ocorrer. Infelizmente tive que vivê-la. Sinto que minha família foi muito importante. Minha mulher, meu filho, meu pai e minha mãe. Meus irmãos, meus amigos. Sem eles, acho que não estaria aqui hoje falando com vocês. Trato sempre de seguir em frente. Estou em um lugar privilegiado desde o primeiro dia. O carinho que a torcida me deu também ajudou a superar a situação. As mensagens de apoio de vários corintianos, foi um ponto importante, não posso deixar de mencionar. O grupo também me mandou mensagens a todo tempo, me levantaram quando estava mal. A comissão técnica de Ramón e Emiliano também teve um papel fundamental, tenho que agradecer. Não somos só jogadores, somos pessoas e temos sentimentos, assim como todos vocês. Mas estou agradecido por todo o carinho e espero retribuir isso ao torcedor do Corinthians", finalizou.

Em busca de mais minutos para reencontrar a melhor forma, Rodrigo Garro vive a expectativa de voltar a ser titular já nesta quarta-feira, no clássico diante do Santos. O duelo está marcado para as 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela nona rodada do Paulistão.