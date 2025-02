Garro admite chateação com troca de camisa no Corinthians: "Não foi uma situação que me agradou"

Depay também falou sobre a troca com o meia. O holandês afirmou que conversou com o argentino, com quem possui uma relação que transcende o número de uma camisa. A 10 era um desejo do atacante antes mesmo de chegar ao Brasil.

"Quando vim ao Brasil, isso foi uma coisa que discuti com as pessoas que representam o Corinthians. Obviamente eu falei com o Garro. Ele é um grande jogador, eu o respeito muito. Para mim é algo que eu definitivamente queria antes de vir para o Brasil. A minha conexão com o Garro é muito maior do que só uma camiseta. Queremos estar juntos, disputando títulos. Esse é o mais importante", comentou.

O presidente Augusto Melo, entretanto, disse que Garro não ficou chateado com a mudança. Ele destacou que o argentino terá sucesso com a nova camisa.

"Foi de comum acordo. Foi um negócio maravilhoso. O Garro entendeu que para ele é maravilhoso. A gente tem história com a camisa 8, o Sócrates, o próprio Basílio. E eu acho que o Garro tem tudo a ver com essa camisa, vai fazer sucesso com ela", pontuou Augusto.

"Não (sobre Garro ter ficado chateado), ao contrário, você viu o ambiente maravilhoso, a equipe cada vez mais entrosada, família... o ambiente está maravilhoso", completou.

Garro estreou a camisa 8 justamente em seu primeiro jogo pelo Corinthians em 2025. O jogador foi preservado no início desta temporada por um problema no joelho direito e entrou em campo aos oito minutos do segundo tempo do jogo contra o São Bernardo, em alusão ao novo número.