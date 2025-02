Flamengo x Vasco: FERJ altera horário do clássico, no Maracanã

Nesta segunda-feira, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) alterou o horário do clássico entre Flamengo e Vasco, pela décima rodada do Campeonato Carioca, neste sábado, no Maracanã.

A partida seria disputada às 16h30 (de Brasília), mas foi remarcada para as 21h45. Em entrevista à FlaTV, o diretor técnico do Flamengo, José Boto pontuou que o clube enviou à FERJ uma solicitação para que os jogos do Estadual não sejam realizados de tarde, devido ao extremo calor do Rio de Janeiro.

"Todos são sensíveis em jogar nesta hora, porque existem muitas questões em relação à saúde dos jogadores e a qualidade do espetáculo. Não vamos utilizar os melhores jogadores, não podemos matar eles em uma fase tão precoce do campeonato e sujeitá-los a jogar em temperaturas que não são indicadas para praticar futebol", comentou.