Destaque do Barcelona, Raphinha lidera diversas estatísticas do Espanhol; confira

Entre os maiores assistentes, o brasileiro também aparece na terceira colocação, empatado com Sergi Cardona (Villareal), Álex Berenguer (Athletic Bilbao), Alejandro Baena (Villarreal) e Jude Bellingham (Real Madrid), e atrás apenas de Iñaki Williams (Athletic Bilbao), com sete assistências, e Lamine Yamal (Barcelona), com dez passes para gol.

Ao todo, na temporada, Raphinha disputou 35 jogos, marcou 24 gols e deu 14 assistências.

Com a vitória deste domingo, o Barcelona permaneceu na 3ª posição, com 48 pontos, e diminuiu a diferença para os líderes Atlético de Madrid (49) e Real Madrid (50). A equipe catalã volta a campo na próxima segunda-feira, às 17 horas (de Brasília), quando recebe o Rayo Vallecano, pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol, no Estádio Olímpico Lluís Companys.