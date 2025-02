Defesa do Santos passa ilesa pela primeira vez na temporada e agrada Caixinha

Apesar de não ter gostado do resultado, o técnico Pedro Caixinha tirou um ponto positivo do empate de 0 a 0 do Santos com o Novorizontino, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Pela primeira vez na temporada, o Peixe não foi vazado.

"Foi a primeira vez que não sofremos gol. Isso é positivo. O Brazão foi o homem do jogo. Mas foi um ponto favorável do jogo de hoje. A equipe soube muito bem não defender para frente, mas reorganizar. Foi um aspecto positivo. Ajudou a manter o gol nulo. A reorganização defensiva, o trabalho dos zagueiros e do Brazão fez como que a gente conseguisse manter o gol a zero", analisou.

O português também celebrou o fato do Alvinegro Praiano não ter sofrido na bola aérea, grande pesadelo do time até então.