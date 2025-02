Com Messi na campanha, Inter Miami lança novo uniforme para 2025/2026

As vendas para o resto do mundo começam no dia 14 de fevereiro.

Euforia ? Introducing our new home kit for the 2025 season ?

Read more about it here: https://t.co/h7Lo1xjS1o pic.twitter.com/d8zEaMiLnt

? Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 10, 2025

A estreia da nova camisa vai acontecer na abertura da nova temporada da MLS, no dia 22 de fevereiro, quando o Inter Miami encara o New York City, às 16h30 (de Brasília), no Chase Stadium.