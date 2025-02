Classificação antecipada não altera planejamento, e Corinthians deve manter rodízio

Além disso, o Corinthians busca se manter na liderança geral do Campeonato Paulista. Assim, o time, dono da melhor campanha da competição até aqui, com 22 pontos, decidiria os embates de mata-mata em casa.

"A planificação não vai mudar do que vínhamos fazendo, com a rotação. Aqui, quando se ganha é muito grande e quando perde também. Vamos seguir jogo a jogo, com a importância de cada um. Claramente vamos dosar um pouco cargas, como vínhamos fazendo até agora. Ainda há muitos jogos, vamos preparando o grupo para a Libertadores", disse o auxiliar Emiliano Díaz em entrevista coletiva.

O próximo compromisso do Corinthians no Paulistão é o clássico contra o Santos. O embate, que marcará o encontro entre os astros e amigos Memphis Depay e Neymar, está agendado para quarta-feira, às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Depois, a equipe do Parque São Jorge ainda enfrenta Portuguesa (fora) e Guarani (casa). A partida de ida da Libertadores será disputada entre a penúltima e a última rodada do Estadual. Já a volta acontece antes do início da fase eliminatória, com adversário a ser definido.