Cano está perto de completar dois anos sem marcar contra o Flamengo, sua maior vítima pelo Fluminense

Titular no clássico entre Fluminense e Flamengo, no último sábado, pela nona rodada do Campeonato Carioca, Germán Cano está perto de completar dois anos sem marcar contra o Rubro-negro, sua maior vítima com a camisa do Tricolor.

A última vez que Cano balançou as redes contra o Flamengo foi no dia 9 de abril de 2023, pelo segundo jogo da final do Campeonato Carioca. Na ocasião, Cano marcou duas vezes na vitória do Fluminense, por 4 a 1, e garantiu o bicampeonato do Estadual.

Desde então, foram sete clássicos sem o argentino anotar um gol contra o rival. Antes disso, segundo o jornal O Dia, Cano tinha sete tentos em oito jogos. Ao todo, são 15 partidas, seis vitórias, três empates e seis derrotas.