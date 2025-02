Brasil conquista terceira vaga nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026

A jovem de 17 anos pode ser considerada a?principal revelação do país no esqui alpino?feminino nos últimos anos. Ela começou a esquiar aos seis anos em um pequeno clube em Connecticut, nos Estados Unidos, com os irmãos, e estreou na categoria adulta apenas na temporada de 2023-24 e se classificou para os Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude Gangwon de 2024.

Além de Alice Padilha, o país já havia conquistado uma vaga no esqui cross-country masculino com o desempenho de Manex Silva no Mundial Sub-23 da modalidade e outra, ainda extraoficial, no esqui alpino masculino por conta do desempenho, principalmente, de Lucas Pinheiro Braathen nas etapas da Copa do Mundo.

A expectativa é que o Brasil tenha de 15 a 20 atletas em até oito modalidades nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026.