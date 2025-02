Botafogo anuncia contratação do zagueiro Jair, ex-Santos

Na reta final do último ano, o Menino da Vila "ignorou" as férias do elenco e estava indo treinar no CT Rei Pelé para se recuperar de uma inflamação no músculo do quadril direito.

Devido à boa fase, Jair foi convocado pela Seleção Brasileira e está disputando o Sul-Americano sub-20, na Venezuela. A nova contratação do Botafogo, portanto, desembarca no Rio de Janeiro após o término da competição para a realização de exames médicos junto ao staff alvinegro no CT Lonier.