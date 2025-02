Barcelona é o clube com mais gols marcados no mundo em 2025

No último domingo, o Barça venceu o Sevilla por 4 a 1, fora de casa, e entrou de vez na briga pelo título do Campeonato Espanhol. O clube está em terceiro, com 48 pontos, dois a menos que o líder Real Madrid.

O time do atacante brasileiro Raphinha também já está garantido nas oitavas de final da Liga dos Campeões após ficar com a segunda melhor campanha na primeira fase, ficando apenas atrás do Liverpool.

O Barcelona volta a campo na próxima segunda-feira, quando recebe o Rayo Vallecano, pela 24ª rodada de La Liga. A bola rola no gramado do Estádio Olímpico Lluís Companys a partir das 17 horas (de Brasília).