Auxiliar do Corinthians projeta clássico contra o Santos de Neymar: 'Um dos melhores'

O Corinthians ganhou do São Bernardo de forma dramática neste domingo (09), na Neo Química Arena, e garantiu a sua vaga na próxima fase do Campeonato Paulista. O time, agora, já pensa em seu próximo compromisso na temporada. Nesta quarta-feira (12), a equipe enfrenta o Santos de Neymar.

O auxiliar e filho do técnico Ramón Díaz, Emiliano, foi questionado sobre a preparação para enfrentar o craque e projetou o clássico. Ele admite que o Timão precisará lidar com um dos "melhores jogadores do mundo", mas confia na vitória do Corinthians.

"Sabemos a importância e a classe do Neymar. Para nós não muda nada. Todos vão vestir a camisa do Corinthians. Ele é um dos melhores do mundo, não pode ter espaços. Temos a responsabilidade, trabalhamos em um grande time e temos que fazer o mesmo trabalho que sempre fazemos para um clássico. Estamos felizes que ele esteja no Brasil, aumenta o nível do futebol brasileiro. Será um prazer recebê-lo na Neo Química Arena e vamos fazer de tudo para ganhar", afirmou o argentino.