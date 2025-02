Após tropeço contra o Sampaio Corrêa-RJ, Vasco terá clássicos para decidir vaga no Estadual

O Vasco decepcionou e ficou no empate sem gols com o Sampaio Corrêa-RJ, nesta segunda-feira, em Saquarema. Os cruzmaltinos seguem na zona de classificação para as semifinais do Campeonato Carioca.

No entanto, os vascaínos terão nas últimas duas rodadas do Estadual os clássicos contra Flamengo e Botafogo. O Vasco encara os rubro-negros neste sábado, no Maracanã.

Na última rodada, o duelo será contra os alvinegros. Só que entre os clássicos, a equipe comandada por Fábio Carille estreia na Copa do Brasil, contra o União-MT, em Rondonópolis.