Volta Redonda e Nova Iguaçu empatam pelo Campeonato Carioca

No Estádio Raulino de Oliveira, Volta Redonda e Nova Iguaçu empatam em 0x0. O #OrgulhoDaBaixada volta a campo no próximo domingo (16), às 16h, no Maracanã, para duelo contra o Fluminense.

O líder Volta Redonda perdeu uma oportunidade de ampliar a vantagem na ponta do Carioca e pode ver o Vasco, que ainda joga na rodada, encurtar a distância. Entretanto, o Voltaço, com 17 pontos, continua firme e forte para ir à semifinal.

Vice-campeão em 2024, o Nova Iguaçu busca mais uma vez chegar à semifinal do Estadual. O time da Baixada Fluminense, com 13 pontos, está no "bolo" que briga pelo G4 desta edição. A equipe está na quarta colocação e precisa secar o Sampaio Corrêa-RJ para se manter entre os quatro primeiros o fim desta rodada.

Na próxima rodada, o Volta Redonda visita o Sampaio Corrêa-RJ, domingo, às 16h (de Brasília), no Lourivaldão, em mais um duelo direto na briga pelas semifinais. Com 12 pontos em oito jogos (vai enfrentar o Vasco nesta segunda-feira), o Sampaio está na luta pelo G4.