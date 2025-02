Torcedor do Brusque é detido após ato de racismo contra Caíque, do Criciúma

O jogo entre Brusque e Criciúma pelo Campeonato Catarinense terminou com o placar de 1 a 1, mas também foi parar na delegacia de polícia. O motivo: um ato de racismo contra Caíque, goleiro do Tigre.

No duelo disputado neste sábado no Estádio Augusto Bauer, no Vale do Itajaí, o arqueiro do Criciúma acusou um torcedor de chamá-lo de "macaco". Segundo informações do NSC Esporte, a pessoa foi identificada e levada à delegacia de política.

Acompanhado por um dirigente do Criciúma, Caíque foi à delegacia e registrou um boletim de ocorrência. Em nota oficial, o Criciúma lamentou o caso e foi além, lamentando "ameaças sofridas no local do ocorrido, bem como a situação de vulnerabilidade em que a delegação foi exposta".