Técnico Gustavo Leal comemora vitória no Chile com gol de ex-Botafogo

Medalhista de ouro nas Olimpíadas de Tóquio 2020 ao lado de André Jardine, o técnico brasileiro Gustavo Leal conquistou neste sábado (8) a sua primeira vitória no comando do Everton de Viña del Mar. Com um gol do ponta uruguaio Diego Hernández, emprestado pelo Botafogo, a equipe do treinador brasileiro venceu o San Luis de Quilota por 1 a 0 e voltou à briga pela vaga no grupo D da Copa do Chile.

"Estávamos ansiosos pela nossa estreia em casa e hoje a vitória era particularmente importante. Saio muito feliz com a nossa equipe, que foi protagonista da partida. Pelo que apresentamos, honestamente poderíamos ter tido um placar mais elástico", afirmou Leal, de 38 anos, que emenda mais um trabalho fora do Brasil após levar o Atlético de San Luis, filial mexicana do Atlético de Madrid, às semifinais da Liga MX em 2023, na melhor campanha da história do clube.