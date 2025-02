São Paulo x Inter de Limeira: veja informações e prováveis escalações do jogo pelo Paulista

Nesta segunda-feira, em confronto atrasado, válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista, o São Paulo duela com a Inter de Limeira, no Estádio Mané Garrincha, uma vez que o Morumbis recebe o show da cantora colombiana Shakira. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília).

No último sábado, o Tricolor foi superado pelo Red Bull Bragantino pelo placar de 1 a 0, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela oitava rodada do Paulistão. O técnico Luis Zubeldía optou por começar a partida com uma equipe alternativa.

Com o resultado negativo, ficou estacionado com os mesmos 13 pontos, na liderança do Grupo C.